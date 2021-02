Le passage de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, a été notamment caractérisé par le retrait unilatéral des USA de l’accord sur le nucléaire iranien, en 2018. Aussi, avait-il réimposé d’importantes sanctions contre la République Islamique d’Iran, plongeant cette dernière dans une profonde crise économique. Depuis ce moment, les relations diplomatiques entre Washington et Téhéran n’ont fait que se détériorer au fil du temps.

L’administration Biden disposée à réintégrer l’accord

Après les élections américaines du 03 novembre 2020 remportées par Joe Biden, les choses ont semblé évoluer dans le bon sens, puisque la nouvelle administration s’est montrée disposée à réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien, en difficulté depuis bientôt trois ans. Dans un communiqué adressé au média américain, The Hill, hier jeudi 18 février 2021, la diplomatie américaine a indiqué que l’administration Biden était ouverte à reprendre les discussions avec l’Iran et les pays européens, en vue de commencer de processus de réintégration de l’accord signé en 2015, à Vienne en Autriche. « Les États-Unis accepteraient une invitation du Haut Représentant de l’Union européenne à assister à une réunion du P5 + 1 et de l’Iran pour discuter d’une voie diplomatique à suivre sur le programme nucléaire iranien » a indiqué le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price.

Les USA et trois pays européens avertissent l’Iran

Ce communiqué intervient après que les Etats-Unis et trois pays européens aient publié une déclaration commune dans laquelle ils ont averti l’Iran contre le blocage des inspections par des experts nucléaires et le non-respect des conditions de l’accord. « L’E3 et les États-Unis ont exprimé leur intérêt de sécurité fondamental commun à maintenir le régime de non-prolifération nucléaire et à garantir que l’Iran ne pourra jamais développer une arme nucléaire. Dans ce contexte, la conclusion du JCPOA a été une réalisation clé de la diplomatie multilatérale » ont-ils laissé entendre. Par ailleurs, le communiqué semblait indiquer que les USA étaient disposés à reprendre les discussions avec l’Iran. « Si l’Iran revient au strict respect de ses engagements au titre du JCPOA, les États-Unis feront de même et sont prêts à engager des discussions avec l’Iran à cette fin » ont-ils ajouté.