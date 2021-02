Face à l’accord sur le nucléaire iranien qui devient de plus en plus fragile, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ont encore appelé l’Iran à respecter ses engagements. Depuis 2018, année du retrait unilatéral des Etats-Unis par l’ancien président américain Donald Trump, la République islamique d’Iran a répondu en allant à l’encontre de ses engagements. Ainsi, le pays a procédé à de multiples violations de l’accord en augmentant notamment sa production d’uranium.

« L’Iran s’est engagé à ne pas produire d’uranium métallique » pour 15 ans

L’Iran est encore allé récemment à l’encontre de l’accord en produisant de l’uranium métallique. La situation a amené Paris, Londres et Berlin à réagir, faisant savoir à l’Iran qu’il « compromettait » tout retour à des discussions en vue de sauver l’accord qui encadre son programme nucléaire. Dans un communiqué commun, ce vendredi 12 février 2021, les porte-parole des trois diplomaties ont indiqué que : « En accélérant ses violations, l’Iran compromet la possibilité qu’un retour à la diplomatie permette la réalisation pleine et entière des objectifs du PAGC (Plan d’action global commun) ». Les porte-parole des ministères des Affaires étrangères des trois pays n’ont pas manqué de rappeler qu’« en vertu de cet accord, l’Iran s’est engagé à ne pas produire d’uranium métallique et à ne pas conduire de recherche et développement sur la métallurgie de l’uranium pour une durée de 15 ans ».

« Nous réaffirmons que ces activités, qui constituent une étape clé dans le développement d’une arme nucléaire, n’ont aucune justification civile crédible en Iran », ont ajouté les trois pays européens, tout en exhortant « instamment l’Iran à y mettre fin sans délai et à s’abstenir de toute nouvelle violation de ses engagements nucléaires ».