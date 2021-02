L’ancienne ministre du Nigéria, et une des femmes les plus puissantes du pays, Mme Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce. Depuis quelques jours, sa victoire était annoncée à la tête de l’institution. C’est la première fois qu’une femme se retrouve à la tête de l’OMC depuis sa création en 1995. Elle avait été dirigée par trois Européens, un Néo-zélandais, un Thaïlandais et un Brésilien.

« Les membres de l’OMC viennent d’accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l’OMC. La décision a été prise par consensus lors d’une réunion spéciale du conseil général de l’organisation aujourd’hui… Elle prendra ses fonctions le 1er mars et son mandat, renouvelable, expirera le 31 août 2025» a annoncé l’organisme international dans un communiqué. Hormis son parcours politique au Nigéria, Mme Ngozi Okonjo-Iweala a également fait ses preuves à la banque mondiale pendant 25 ans.