L’affaire relative au leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par les médias, plusieurs partisans de l’homme politique ont été placés sous mandat de dépôt. Au total, 21 personnes seraient présentées devant le magistrat. A cause de son statut de mineur, un des mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire.

Une plainte contre X pour diffamation

Association de malfaiteurs, manifestations sur la voie publique sans autorisation, incendie volontaire et trouble à l’ordre public sont autant de choses qui sont reprochées aux différentes personnes incriminées. Toujours dans le cadre de cette affaire, maître Dior Diagne porte plainte devant la Cybercriminalité. L’homme de Droit a porté plainte contre X pour diffamation et une collecte illicite de données à caractère personnel.

Des poursuites contre certains journalistes

Selon les informations qui avaient été véhiculées par plusieurs hommes des médias, l’avocat serait accusé d’avoir rédigé la plainte de Adj Sarr et de l’avoir hébergé. L’avocat de la présumée victime a également annoncé des poursuites contre certains journalistes pour avoir étalé et commenté les procès-verbaux de l’enquête préliminaire dans l’affaire impliquant Ousmane Sonko. L’homme politique sénégalais est cité dans une affaire de « viols répétés et menaces de morts ».