L’affaire Ousmane Sonko continue de défrayer la chronique au Sénégal. Le député accusé par une masseuse de 20 ans de l’avoir violé a refusé de déférer à la convocation de la section recherche de la gendarmerie de Colobane. “Serigne Bassirou Gueye (le procureur de la République) a demandé à ce qu’on me place sous mandat de dépôt si jamais je défère à cette convocation. Alors, comme ils ont une écrasante majorité à l’Assemblée nationale, ils n’ont qu’à lever mon immunité parlementaire et j’irai répondre” a t-il fait savoir récemment, ajoutant qu’il n’avait pas peur de la prison. A défaut d’interroger l’opposant, la gendarmerie de Colobane a pu auditionner la plaignante Adji Sarr, la propriétaire du salon de massage et un témoin.

“Je ne suis pas masseuse…J’exige des excuses!”

Les gendarmes, disent avoir bouclé l’enquête préliminaire. Le dossier est maintenant sur la table du procureur de la République. Comme l’a dit Ousmane Sonko, le parlement ne veut visiblement pas manquer de jouer son rôle dans cette affaire. La procédure de levée de l’immunité parlementaire a été enclenchée. Pendant ce temps, d’autres plaintes sont enregistrées dans le pays. Celles des filles dont les photos ont été utilisées à tort par les médias dans cette affaire. “C’est un manque de professionnalisme de certains journalistes. Je ne suis pas masseuse. j’exige des excuses” fulmine Awa Thiam qui se confiait à Dakaractu. Elle insiste sur le fait qu’une information comme une image doit être vérifiée avant d’être diffusée.

Usurpation de fonction

Cette erreur des médias et sites en ligne a provoqué des préjudices à la jeune femme, signale t-elle, même s’ils ont finalement retiré les photos pour la plupart. Comme Awa Thiam, d’autres filles ont porté plainte pour l’utilisation de leurs images. Il s’agit notamment de Jaly Bdiane, une célèbre bloggeuse sénégalaise. Après la levée de son immunité parlementaire, le procès d’Ousmane Sonko va pouvoir débuter. L’association des kinésithérapeutes a déjà fait savoir qu’elle se constituera en partie civile.

Elle dit avoir entendu qu’une masseuse livrait les prestations qui sont normalement réservées aux kinésithérapeutes. C’est une usurpation de fonction, a dénoncé Cheikh Seck, le président de l’association sur TFM hier lundi 08 février 2021. Rappelons que les partisans de l’opposant politique ont affronté un peu plus tôt la police. 45 jeunes manifestants ont été interpellés à Dakar et 5 autres à Ziguinchor.