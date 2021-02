De plus en plus d’aides sont disponibles dans le cadre de l’installation d’une pompe à chaleur en 2021. La transition énergétique a amené le gouvernement à mettre en place un certain nombre d’aides afin d’inciter les français à procéder à des travaux de rénovation énergétique. Retrouvez la liste de différente aide pompe à chaleur 2021 à votre disposition dans le cadre de l’installation d’une pompe à chaleur. La plupart de ces aides sont cumulables, ce qui permet d’amortir largement l’investissement que représentent ces travaux, en plus des économies d’énergie que vous pourrez réaliser par la suite.

La TVA réduite à 5.5%

Si vous faites réaliser les travaux d’installation de votre pompe à chaleur par un artisan, vous serez éligible à un taux de TVA réduit dans le cadre de ces travaux. En effet, contrairement aux travaux classiques qui vous seront facturés avec un taux de TVA de 20%, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles à un taux de TVA réduit de 5.5%. Ce taux de TVA s’appliquera aussi bien à l’achat de matériel, qu’aux prestations de service et à l’achat de la pompe à chaleur elle-même.

Attention toutefois, vous devrez respecter certaines conditions pour être éligible à ce taux de TVA réduit. Parmi ces conditions, vos travaux doivent notamment être réalisés par un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

L’aide au financement MaPrimeRénov’

Le financement MaPrimeRénov a été mis en place en Janvier 2020 et renforcé en Octobre 2020. Aujourd’hui celui-ci est accessible à tous les propriétaires ainsi qu’aux copropriétés souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À compter du 1er Juillet 2021, il sera également accessible aux propriétaires bailleurs qui souhaitent réaliser ces travaux de rénovation énergétique dans la maison qu’ils louent.

Cette aide a été mise en place en remplacement du crédit d’impôt CITE et de l’aide « Habiter Mieux Agilité » de l’ANAH. Selon les revenus fiscaux de référence du propriétaire et le type de pompe à chaleur installé, elle permet d’obtenir un financement allant de 1000 à 10000 euros dans le cadre du remplacement d’une citerne à gaz ou à fioul par une pompe à chaleur.