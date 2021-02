Le président de la République Patrice Talon a déjà sa caution de 50 millions FCFA pour aller déposer sa déclaration de candidature pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. A la faveur d’une rencontre, ce mardi 02 février 2021, le chef de l’Etat a reçu un chèque de 50 millions FCFA pour la caution à l’élection par le biais d’une délégation venue de Ouidah. Cette délégation est composée du maire de la ville de Ouidah Christian Houétchénou, du député Mathieu Adjovi, des sages et personnalités, des représentantes des femmes, des jeunes, des fils et filles de la ville historique.

Prenant la parole, le député Mathieu Adjovi a évoqué les circonstances qui ont valu la tenue de la rencontre. Il a remercié Talon pour avoir décidé de briguer un second mandat. «Les fils et filles de Ouidah, votre commune d’origine que nous représentons ce soir, prêts depuis plusieurs mois, se sont mobilisés pour réunir la caution pour votre participation au scrutin présidentiel. C’est donc heureux qu’au terme de votre tournée de reddition de compte, à l’étape d’Adjohoun, nous avons reçu la confirmation de votre volonté de poursuivre la dynamique et de finir le job. Merci de recevoir symboliquement ce chèque, témoin de notre engagement sans faille à vos côtés », a laissé entendre Christian Houétchénou, maire de Ouidah lors de la remise du chèque à Patrice Talon, candidat à la présidentielle d’avril 2021.

Patrice Talon remercie la délégation

Pour sa part, le chef de l’Etat a remercié la délégation et l’ensemble de ses frères et sœurs de Ouidah pour la confiance renouvelée, et la mission à lui confiée. Il a exhorté davantage les administrés de Ouidah et à travers eux, tous les citoyens qui croient au potentiel de développement du pays, à continuer d’œuvrer à leur échelle pour que la renaissance du Bénin soit davantage effective.