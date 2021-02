Le processus électoral en cours au Bénin entame une étape importante ce lundi 1er février 2021. C’est ce jour que s’ouvre à la Comission électorale nationale autonome (CENA) le dépôt des déclarations de candidature pour l’élection présidentielle d’avril 2021. Et selon le calendrier de l’organe chargé de l’organisation des élections au Bénin, les candidats ont jusqu’au jeudi 4 février pour déposer leur dossier. La CENA ferme ses portes le jeudi à 17 heures (heure locale).

Selon la vice-présidente de la CENA, Géneviève Boko Nadjo au micro de Frisson radio «au bout de 72 heures, nous aurons récupéré tous les dossiers de déclaration de candidature ». Après le dépôt d’un dossier incomplet, le candidat a encore trois jours pour le compléter. A partir de cet instant, il y aura l’examen des dossiers reçus. Il y aura la vérification de la régularité des pièces contenues dans le dossier. Au bout de 24 à 48 heures, la CENA aura fini cet examen-là. «Dès lors que toutes les pièces sont d’une part au nombre et d’autre part régulière, nous allons envoyer la liste des candidats dont les dossiers sont au complet à la Cour constitutionnelle », renseigne la vice-présidente. La liste définitive des candidats sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour compléter avec le dossier médical de chaque candidat. Il revient à la Cour de renvoyer les dossiers à la CENA dès qu’elle aura fini l’examen médical des candidats. La caution est de 50 millions FCFA.

Deux duos et des incertitudes

Pour l’instant deux duos sont déjà annoncés pour être candidats. Il s’agit du duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata Zimé et le duo Soumanou Djimba et Paul Hounkpè. Le premier duo est porté par les partis de la mouvance présidentielle et n’a pas de problème pour obtenir les 16 parrains. Ce duo a déjà son quitus fiscal. Le second duo est celui du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Paul Hounkpè a confié au micro de Frisson radio, que FCBE a réuni les 16 parrains exigés et que le duo a reçu son quitus fiscal. Quant au parti Les Démocrates, il faudra encore attendre. Mais, selon Frisson radio, plusieurs personnalités de ce parti ont déjà leur quitus fiscal. Il s’agit de Eric Houndété et de Iréné Agossa. Le professeur Joël Aïvo aussi a obtenu son quitus fiscal de même que Reckya Madougou et de Daniel Edah.