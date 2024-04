Ibrahim Traore : « on ne peut pas être là à avoir des millions comme salaire… »

La cérémonie d’ouverture de la 21ᵉ édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) a eu lieu ce samedi 27 avril. Jusqu’au 4 mai, Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso va vibrer au rythme de l’un des plus grands évènements culturels de l’Afrique de l’Ouest. La SNC Bobo-Dioulasso 2024 se tient dans un contexte sécuritaire assez compliqué.

Avec la tenue de cet évènement, le pays d’Afrique de l’Ouest montre qu’il est toujours debout malgré les affres imposées par le phénomène du terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traore, président de la transition burkinabè, a marqué sa présence à Bobo-Dioulasso. Il faut dire que le président de la transition séjourne à Bobo-Dioulasso depuis quelques jours maintenant.

Il s’est entretenu avec les différentes forces vives de la région pour s’enquérir des différents défis à relever. « IB » a aussi livré une interview à la télévision nationale où il a abordé de nombreux points saillants. Actuellement, le peuple burkinabè serre la ceinture de tous les côtés afin de participer à l’effort de guerre. La plupart des travailleurs ont accepté de céder une partie de leurs revenus pour contribuer au fonds de soutien patriotique.

En plus de mener une lutte de tous les instants contre le terrorisme, Ibrahim Traoré a pour objectif de jeter les bases d’une société égalitaire où chaque burkinabè vit dans de bonnes conditions. Sur la question des salaires, Ibrahim Traore s’est montré, on ne peut plus clair. Il a livré ceci : « Il y a tellement de défis au Burkina. On ne peut pas être là à avoir des millions comme salaire pendant que d’autres boivent de l’eau dans les marigots. Il faut équilibrer. Ils vont nous excuser ». Pour le président de la transition, chaque burkinabè toute catégorie sociale confondue doit accepter, consentir des efforts pour la bonne marche du pays.