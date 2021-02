Le Front pour la restauration de la démocratie (FRD), Collectif de l’opposition a désigné son duo présidentiel dans le cadre de sa participation à l’élection présidentielle d’avril 2021. C’est à travers un communiqué en date de ce mercredi 3 février 2021 que le Front a annoncé la nouvelle. Selon ce communiqué, c’est le duo Joël Aïvo, candidat au poste de présidentiel et Reckya Madougou, candidate au poste de vice-présidente qui a été désigné pour porter les couleurs du Front.

Cette décision est issue de la session extraordinaire de la conférence des présidents du FRD tenue ce mercredi 3 février et qui a fini tôt ce jeudi matin. Le seul point à l’ordre du jour de cette session extraordinaire est l’étude des candidatures au poste de président et vice-président pour la présidentielle d’avril prochain. Au cours de cette session une étude approfondie des candidatures reçues des différentes composantes du front a été faite au regard de leur attachement à la démocratie et de leur capacité à rassembler les Béninois, à apaiser le pays et à accélérer le progrès économique et social. C’est après cette étude que le choix a été porté sur le duo Joël Aïvo et Reckya Madougou. Il reste à voir si l’ancien ministre de Boni Yayi, Rechya Madougou va accepter d’être candidate au poste de vice-présidente. Puisqu’elle a été choisie par le parti Les Démocrates pour être candidate au poste de président.

Il est demandé aux entités politiques dont les candidats ont été retenus de transmettre les dossiers des intéressés au président du Front au plus tard ce jeudi 4 février 2021 à 11 heures (heure locale). Selon un membre du front, les candidats retenus vont déposer leurs dossiers à la CENA sans les parrainages. Car, le collectif de l’opposition ne compte pas aller négocier les parrains auprès du pouvoir. Pour rappel, le FRD a composé du parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD), du parti Les Démocrates, de la Dynamique du professeur Joël Aïvo et du Mouvement Ensemble construisons notre République (EnCoRe).