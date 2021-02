Le président sortant Donald Trump, a eu à faire face au cours de son unique mandat, à une procédure en destitution. Un fait loin d’être isolé ou unique, d’autres présidents avant lui, avaient eu à gérer des ennuis similaires. Mais là où l’ex-président républicain se particularisait, c’était d’avoir à faire face au cours d’un seul mandat à deux procédures en destitution ; avec, autre fait historique, la seconde procédure se déroulant alors qu’il n’est plus en poste.

Le Sénat, sur présentation de la procédure par la Chambre des Représentants, a voté que le deuxième procès en destitution de l’ancien président Donald Trump était constitutionnel. Donald Trump aurait donc à répondre d’accusations d’incitation à la violence après la prise d’assaut du Congrès, le 06 janvier dernier, par ses partisans. Et ce Mardi s’ouvrait le procès, avec un plaidoyer émouvant de la part de Jamin(Jamie) Ben Raskin, Représentant du Maryland et procureur chargé de l’accusation.

Des émotions encore vives

Le représentant Jamie Raskin du Maryland, le principal responsable de la mise en accusation, a ouvert sa présentation avec une vidéo montrant des images troublantes montrant comment les manifestants ont envahi la police et saccagé le Capitole, forçant les législateurs de la Chambre et du Sénat à fuir leur cabinet. Des moments terribles selon le procureur Raskin, qui ce jour-là avait expressément demandé à sa jeune fille, la cadette et à son gendre de l’accompagner.

Le représentant et sa famille donc avaient été aux premières loges pour constater de la violence de partisans déchainés. Et c’est un Raskin en larmes, la voix étranglée par l’émotion , qui avait presque crié aux élus présents au Capitole ce mardi que « cela ne peut pas être l’avenir de l’Amérique ». le représentant qui venait la veille d’inhumer son fils, avait craint ce jour là pour sa vie, celle de sa fille et de son gendre.

Pour Raskin donc la cause était entendue. « Nous ne pouvons pas avoir des présidents incitant et mobilisant la violence populaire contre notre gouvernement et nos institutions parce qu’ils refusent d’accepter la volonté du peuple en vertu de la Constitution des États-Unis » a-t-il tenu à ajouter.