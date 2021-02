‘’H.R.40’’, est une législation qui a établi en 2019, une commission pour étudier et développer des propositions de réparation pour les mauvais traitements infligés aux Afro-Américains pendant l’esclavage, la période systémique de ségrégation raciale et le racisme structurel endémique à la société américaine. Depuis la commission avait livré au Congrès, ses conclusions ; et il restait aux élus du Capitole donc de décider de la marche à suivre. Une chose qui selon Barack Obama ne serait pas évidente. Ce Lundi dans un nouvel épisode de ses podcasts, le président Obama levait un voile sur ce qui l’avait empêché lui, alors qu’il était aux affaires, de faire avancer la question.

« Résistance et Ressentiment blancs »

« Renegades: Born in the USA », c’est la nouvelle série de podcasts sur Spotify coanimée par l’ancien président démocrate Barack Obama et la légende du rock and roll Bruce Springsteen. Une série de conversations et de discussions sur diverses thématiques, dont la question raciale aux USA. Et justement ce lundi, sur ce dernier sujet, le Président Obama avait confié que ce qu’il l’avait empêché du temps de son mandat à la tête du pays, de faire de avancées notables sur la question de la réparation des noirs américains, était moins un problème financier que « la politique de la résistance et du ressentiment blancs ».

Pour Barack Obama, il était un fait aux USA qu’une frange non négligeable de la communauté blanche était encore très jalouse de ses privilèges et de son bien-être. Et qu’en l’occurrence elle voyait encore la communauté noire, non comme un partenaire, mais comme un concurrent dans la recherche et l’acquisition du mieux vivre. Et ce serait cette « résistance » et cette sorte de « ressentiment » qui du temps de sa présidence aurait rendu tout programme de réparation, politiquement contre-productif.

« Il était parfaitement compréhensible que les Blancs de la classe ouvrière, les Blancs de la classe moyenne, les gens qui ont du mal à payer leurs factures ou à gérer des prêts étudiants, ne soient pas trop enthousiasmés par la perspective d’un programme massif conçu faire face au passé, mais ne parle pas de leur avenir » avait ajouté en substance M. Obama.

Le sujet de la réparation aux noirs américains, n’est pas une thématique nouvelle dans les sphères politiques américaines. En 1865 déjà le général de l’armée de l’Union William Tecumseh Sherman avait promis 40 acres et une mule à 4 millions d’esclaves libérés, une promesse bien entendue qui était restée lettre morte. Mais depuis la position des politiques n’avaient guère évolué, et la question de la réparation aux noirs était restée de l’ordre du démagogique.