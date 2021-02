Un homme a failli enterrer son épouse vivante, pour infidélité. En effet, celle-ci l’a trompé et est enceinte de son ami. Les faits se sont déroulés au Nigéria, dans l’Etat de Nasarawa. Le mis en cause, Phillip Tersso, âgé de 49 ans, a rencontré Mary, il y a 12 ans. Cela fait maintenant 10 ans qu’ils sont mariés. Cependant, les problèmes d’infertilité ont eu raison de leur mariage, qui était pourtant heureux.

Elle se remarierait une fois qu’il serait mort

Le couple a mis tout en œuvre pour venir à bout de ce problème. Mais Phillip est tombé malade pendant un moment et a été conduit dans plusieurs hôpitaux pour être soigné. C’est sur son lit d’hôpital que son épouse Mary l’a appelé pour lui faire savoir qu’elle se remarierait une fois qu’il serait mort. Elle a profité de l’occasion pour l’informer du fait qu’elle était enceinte d’un autre homme qui n’était rien d’autre que son ami Aondowase Chiahemba. Il n’en a pas fallu davantage pour mettre Phillip dans tous ses états. Celui-ci avait par la suite prévu de tuer Mary, quand il sortira de l’hôpital.

« J’ai pensé qu’il plaisantait »

« C’est la trahison la plus cruelle de toute ma vie, ma femme est une grande déception et je ne pourrai jamais lui pardonner. Je me suis senti complètement dupé et trompé quand elle a ouvert la bouche et m’a qu’elle ne veut pas avorter » a-t-il confié au média The Nation. Mary, quant à elle, a effectivement refusé d’avorter face à la pression de son mari, même si elle dit regretter son acte. A l’en croire, elle pensait que son mari plaisantait, quand il l’avait menacée. « Mon offense était que quand il était malade, j’ai conclu qu’il pourrait mourir parce que nous sommes allés dans plusieurs hôpitaux en vain. Nous avons eu recours aux herbes traditionnelles. Dans le processus, j’ai décidé de tester ma fertilité avec un autre homme qui, malheureusement, est son ami, et j’ai pris en charge. J’ai refusé d’interrompre la grossesse et ne lui ai jamais caché quand il a récupéré » a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs ajouté : « Depuis environ 10 ans maintenant, il n’a pas pu me mettre enceinte et j’ai décidé de tester ma fertilité ailleurs. Mon mari me refuse le sexe. Il n’avait pas couché avec moi depuis longtemps avant de tomber malade. J’ai presque pensé à le quitter parce que je suis un être humain et qu’il ne peut pas me priver de sexe aussi longtemps. Cela a également contribué à ce que je tombe amoureuse par erreur de son ami. J’ai aussi des sentiments ».