Alors qu’il se savait proche d’une sanction du syndicat des comédiens et présentateurs de télévision (SAG-AFTRA), Donald Trump a démissionné de l’organisation jeudi dernier. Il a préféré partir la tête haute en envoyant une lettre pleine de piques à l’organisation. « Je vous écris aujourd’hui au sujet de la réunion du soi-disant comité disciplinaire visant à me retirer ma carte de membre. Qui s’en préoccupe ? Bien que votre travail ne me soit pas familier, je suis très fier du mien sur des films tels que Home Alone 2, Zoolander ou Wall Street : Money Never Sleeps, mais aussi de mes shows télé comme Le Prince de Bel-Air, Saturday Night Live et bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, The Apprentice-pour n’en citer que quelques-unes ! », s’est vanté le mari de Melania dans la correspondance.

Réuni par vidéo-conférence Zoom le samedi 06 février, le Conseil National du SAG-AFTRA a adopté une résolution refusant de manière préventive toute demande de réadmission potentielle de l’ancien président américain dans la Screen Actors Guild. En d’autres termes plus clairs, il a été interdit de réintégrer M Trump dans le syndicat. « Empêcher Donald Trump de rejoindre le SAG-AFTRA est plus qu’une étape symbolique. C’est une déclaration retentissante selon laquelle les menaces ou l’incitation à nuire aux collègues ne seront pas tolérées. Une attaque contre l’un est une attaque contre tous » a déclaré Gabrielle Carteris, présidente du syndicat.

Cinq membres se sont abstenus

En effet, le SAG-AFTRA reproche au milliardaire républicain son antagonisme envers les membres, journalistes du syndicat et son mépris pour ses valeurs et son intégrité. Le Conseil national fait allusion au Siège du Capitole le 06 janvier dernier. Il estime que Donald Trump a posé des actes visant « à saper la transition pacifique du pouvoir aux Etats-Unis ». Le SAG-AFTRA lui reproche également d’avoir « saper la fourniture d’informations véridiques au public en attaquant des journalistes ».

Toutes choses qui constituent un anathème jeté sur les valeurs incarnées par le syndicat. Notons que cinq membre du Conseil , dont des journalistes audiovisuels n’ont pas voté pour le bannissement du magnat de l’immobilier. Ils se sont abstenus.