La ville de Frostproof, en Floride a pris l’initiative de consacrer la première semaine du mois de février à l’ancien président américain Donald Trump. Cette décision qui rencontre assez d’oppositions de la part de certaines forces vives de la ville a été prise en raison de la popularité dont bénéficie le milliardaire républicain au sein de la municipalité. Certains habitants de la ville ont indiqué n’avoir aucune objection à l’institution d’une semaine dédiée uniquement à Donald Trump.

La période choisie crée la polémique

Ils estiment tout simplement que le créneau choisi à cet effet prête à confusion. L’honneur qui lui sera accordé coïncide en réalité avec la première semaine du Mois de l’histoire des Noirs selon les informations rapportées par certains médias locaux. « S’ils ont déclaré Trump Day le jour de son anniversaire en juin, je n’y réfléchirais pas à deux fois. Faire cela le Mois de l’histoire des Noirs est absolument inacceptable. », a confié un habitant de la ville à un média.

Trump, populaire dans la ville

L’ancien locataire de la Maison-Blanche a enregistré plus de la moitié de ses voix en Floride dans cette ville, selon les précisions apportées par le maire. «L’ancien président Donald J. Trump a été massivement soutenu et a reçu 76,43% des voix à Frostproof, en Floride, dans le district 537, a remporté l’État de Floride à deux reprises et a reçu plus de voix que tout autre titulaire dans l’histoire des États-Unis», a fait savoir le maire. Jon Albert lit. Donald Trump a également été félicité pour sa politique qu’il a adoptée à la tête des Etats-Unis. A en croire la proposition qui a été faite par le représentant d’État Anthony Sabatini, la semaine Donald J.Trump se déroule cette année du 1er au 6 février.