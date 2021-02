L’armée syrienne a fait état de plusieurs tirs de missiles qu’elle a imputés à son voisin israélien. Selon les informations de l’agence officielle de presse syrienne Sana, ce lundi 15 février 2021, ces tirs ont visé plusieurs cibles près de la capitale Damas. Le média a également fait savoir que les tirs ont eu lieu un peu après minuit.

Ce n’est pas la première fois que la Syrie accuse Israël

« L’ennemi israélien a mené une agression avec des salves de missiles (tirés) depuis le Golan syrien occupé et la Galilée » a-t-il ajouté. Par ailleurs, la source a indiqué que la défense antiaérienne a été activée et a neutralisé la majorité des missiles. Notons que ce n’est pas la première fois que la Syrie fait part de tirs de missiles qu’elle attribue à Israël. Au début de ce mois de février, Damas a accusé ce dernier d’avoir tiré plusieurs missiles dans le sud de son territoire.

L‘attaque la plus meurtrière jamais réalisée par Israël en Syrie

Au cours du mois de janvier dernier, plus d’une une cinquantaine de soldats et combattants favorables au régime de Bachar el Assad ont été tués, dans des raids qui visaient la localité de Deir Ez-Zor, située dans l’extrême est de la Syrie. Selon l’ONG Syrienne l’Observatoire des droits de l’Homme (OSDH), il s’agit là de l‘attaque la plus meurtrière jamais réalisée par Israël en Syrie. Pour rappel, depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a mené plusieurs centaines de frappes de raids contre le régime syrien et ses alliés.