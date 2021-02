L’ancien président Donald Trump a été acquitté malgré la pression des democrates. Il était jugé pour «incitation à l’insurrection» à la suite des violences du Capitole le 6 janvier.

Une victoire pour Donald Trump. C’est la conclusion du procès initié contre lui par les démocrates pour lui imputer la responsabilité des émeutes du Capitole. Sa victoire n’a été possible qu’à cause du soutien indéfectible de la majorité des républicains. « Donald Trump est par la présente acquitté », a déclaré le sénateur démocrate Patrick Leahy. Plus de détails dans nos prochaines parutions.