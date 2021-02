Au lendemain des violentes manifestations au Capitole américain, les comptes de l’ancien président américain Donald Trump avaient été bannis de plusieurs plateformes des réseaux sociaux. Ces géants des médias sociaux dont Facebook, Instagram, Twitter, etc., avaient reproché au président d’avoir répandu des théories de complot et de mensonges non fondés sur sa défaite électorale face au président Joe Biden. Le président est également accusé d’avoir incité ces partisans le 06 janvier, pour prendre d’assaut le capitole occasionnant cinq morts. Ce samedi, le Sénat avait manqué de 10 voix pour le condamner lors de son procès en destitution dans le cadre de l’émeute.

Dans une interview accordée à CNBC et diffusée ce jeudi matin, le philanthrope milliardaire Bill Gates a plaidé pour que les entreprises de médias sociaux réintègrent l’ancien président sur leurs plateformes. « Je pense qu’à un moment donné, il sera probablement autorisé à revenir et devrait probablement être autorisé à revenir », a déclaré le co-fondateur de Microsoft. En outre, Bill Gates a critiqué les arguments sans fondement de fraudes électorales du 45e président américain. « C’est bizarre quand vous, vous savez, dire que l’élection a été volée sans aucun fait. Et à quel point c’est corrosif, » a-t-il déploré.

L’intérêt des gens pour ce qu’il dit peut baisser

Par ailleurs, M. Gates a la ferme conviction que les médias sociaux trouveront un moyen de réintégrer Donald Trump. « Mais je parie qu’ils trouveront un moyen de le laisser revenir », a-t-il affirmé tout en précisant que les futurs faux messages de Trump pourraient être marqués d’étiquettes d’avertissement. « Vous savez, d’une certaine manière … l’intérêt des gens pour ce qu’il dit peut baisser un peu », a ajouté M. Gates affirmant que « ce sera intéressant à regarder. »