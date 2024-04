Elon Musk: Jeff Bezos et Bill Gates s’allient pour soutenir un concurrent

Depuis quelques années, les neurotechnologies ont attiré l’attention et les investissements des plus grandes fortunes mondiales. Parmi elles, Elon Musk, le célèbre cofondateur de Neuralink, a suscité l’intérêt avec sa vision ambitieuse de connecter directement les cerveaux humains aux ordinateurs. Cependant, une nouvelle bataille semble émerger dans ce domaine, mettant en scène des figures emblématiques telles que Bill Gates et Jeff Bezos, qui ont décidé d’investir dans une entreprise concurrente de Neuralink, nommée Synchron.

Le récent succès de Neuralink avec le test réussi de son implant paralysant chez un individu a été remarqué par les observateurs du secteur. Mais pendant que Musk se félicite de cette avancée, d’autres titans de l’industrie comme Gates et Bezos ont jeté leur dévolu sur Synchron, une jeune entreprise basée à New York, fondée et dirigée par le Dr Tom Oxley en 2016.

Ce qui distingue Synchron de Neuralink, c’est son approche moins invasive pour implanter des dispositifs dans le cerveau humain. Alors que Neuralink se concentre sur une méthode plus directe à travers des implants, Synchron utilise une micropuce appelée Stentrode, introduite dans le cerveau via un vaisseau sanguin à l’aide d’un cathéter. Cette technique innovante permet à la puce de capter les ondes cérébrales et ouvre de nouvelles perspectives quant à l’interaction entre le cerveau humain et la technologie.

Le financement massif de Synchron, qui a réussi à lever 140 millions de dollars, souligne l’intérêt croissant pour cette approche alternative. De plus, le soutien de la DARPA, agence fédérale américaine spécialisée dans la recherche militaire, confère à Synchron une légitimité supplémentaire et renforce sa position en tant que concurrent sérieux dans le domaine des neurotechnologies.

Alors que Neuralink mise sur une technologie d’interface cerveau-ordinateur pour restaurer la mobilité chez les personnes handicapées et envisage même des applications plus audacieuses telles que la communication télépathique et la fusion entre l’esprit humain et l’intelligence artificielle, Synchron se concentre sur des applications pratiques et accessibles, telles que la récupération des mouvements perdus par la pensée.