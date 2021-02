Près d’un mois après le départ du milliardaire républicain de la Maison-Blanche et les événements ayant marqué les derniers jours de sa gouvernance, une enquête a révélé les initiatives de certains de ses collaborateurs envers le réseau social Parler. A en croire le média « Buzzfeed News », Donald Trump aurait été conseillé de tourner dos au réseau social de l’oiseau bleu. L’ancien président américain aurait été appelé à acquérir 40% des parts de l’entreprise.

Parler voulait un partenariat exclusif avec Trump

Selon les précisions apportées par le média, des documents attestent que les collaborateurs de Donald Trump ont à un moment envisagé un partenariat exclusif avec le réseau social Parler. Les différentes personnes consultées par le média s’accordent tout de même à dire que l’ancien président américain n’avait à aucun moment participé aux négociations.

Attirer un grand nombre d’abonnés

L’objectif de ces différentes initiatives serait simplement d’attirer un grand nombre d’abonnés à cette plateforme qui se réclame d’être le réseau social avec le plus de liberté d’expression. Parler aurait effectivement eu un nombre non négligeable de visiteurs si Donald Trump lui avait réservé ses déclarations à polémique. Notons que le réseau social Parler a été banni au début du mois de janvier par Apple, Google et Amazon. Il est notamment accusé d’avoir contribué aux incitations à la rébellion en janvier 2021.