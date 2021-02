En Arabie Saoudite, un homme condamné à mort pour avoir participé à des manifestations lorsqu’il était encore adolescent, va être libéré par le gouvernement. En effet, la peine imposée à Ali al-Nimr a été réduite à une peine de 10 ans de prison. Une information confirmée par la Cour de justice saoudienne.

Ainsi, selon le père du jeune, Mohammed al-Nimr, son fils pourrait sortir d’ici huit à neuf mois. Condamné en 2012 à 17 ans, ce dernier est aujourd’hui âgé de 27 ans. Il a été arrêté alors qu’il participait à des protestations appelant à de profonds changements sociaux et politiques au sein du Royaume. Il a alors été condamné à la peine de mort.

Un jeune saoudien, bientôt libéré de prison

Mais un décret passé au mois d’avril dernier a permis d’envisager une seconde chance inespérée. En effet, Riyadh a confirmé la mise en place d’un système permettant de mettre fin à la peine de mort pour les personnes dont les crimes sont perçus comme étant des crimes « mineurs ». Les peines maximales, elles, ne dépasseront pas les dix ans.

Condamné à mort pour des manifestations

Une excellente nouvelle pour la famille du jeune homme. Interrogé, le père d’Ali al-Nimr a confirmé être particulièrement heureux même s’il a confirmé avoir espéré le temps de quelques heures, un acquittement total, estimant que sa progéniture était bel et bien innocente. D’autres jeunes pourraient avoir la même chance et éviter la peine de mort, comme Abdullah al-Zaher, Dawood al-Marhoon et Mohammed al-Faraj.