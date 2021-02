La dégradation des relations diplomatiques et commerciales entre Pékin et Washington sous l’administration Trump, a eu de nombreuses répercussions sur certaines multinationales chinoise. Tel a été le cas du géant chinois de la téléphonie mobile, Huawei. Le constructeur chinois a essuyé des sanctions de l’administration sur le territoire américain, de même que dans de nombreux pays sous l’influence des USA. Après le départ de l’ancien président Donald Trump et avec l’avènement de l’administration Biden, Huawei estime qu’il serait important d’obtenir un rapprochement avec le nouveau gouvernement en vue de réinitialiser les relations entre Huawei et les États-Unis.

Le désir de ce rapprochement a été manifesté par le fondateur et CEO de Huawei, Ren Zhengfei. Il souhaiterait s’entretenir avec le président Joe Biden à propos. « Je serais heureux de recevoir de tels appels téléphoniques et le message porte sur le développement commun et le succès partagé. Les États-Unis veulent une croissance économique et la Chine veut aussi une croissance économique, » a déclaré le milliardaire chinois dans un entretien avec les médias internationaux en Chine. « Permettre aux entreprises américaines de fournir des biens aux clients chinois est propice à leur propre performance financière », a déclaré Ren.

Mettra en balance les intérêts

Ren Zhengfei a également rappelé les avantages que la réinitialisation des relations pourrait avoir sur l’économie des deux pays. « Si la capacité de production de Huawei augmentait, cela signifierait que les entreprises américaines pourraient vendre plus. C’est une situation gagnant-gagnant. Je crois que la nouvelle administration pèsera et mettra en balance ces intérêts lorsqu’elle examinera ses politiques, » a-t-il déclaré.

Huawei sur la liste noire

Invoquant des craintes pour la sécurité nationale, l’administration Trump avait placé le géant chinois sur la liste noire commerciale du ministère du Commerce. Conséquence, Huawei est actuellement incapable de faire des affaires avec des entreprises américaines. « Nous espérons toujours pouvoir acheter un grand nombre de composants, de pièces et de machines américains afin que les entreprises américaines puissent également se développer avec l’économie chinoise, » a souhaité Ren.