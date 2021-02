C’est une avancée pour la science et un espoir pour ce jeune homme de 22 ans de retrouver une vie normale. Joe DiMeo, un employé de laboratoire a désormais un nouveau visage et de nouvelles mains. Ces parties de son corps et bien d’autres avaient été abimées par un accident de circulation survenu en juillet 2018. Il dormait au volant de sa voiture quand ce malheur lui est arrivé. 80% de la surface de son corps ont subi des brûlures. Son visage a été sérieusement endommagé avec la perte de ses paupières et de ses lèvres notamment. L’opération de greffe réalisée par les chirurgiens de l’hôpital universitaire New-yorkais le 12 août 2020 a permis au jeune homme d’avoir un tout nouveau visage et de nouvelles mains.

Après plusieurs mois passés dans ce centre hospitalier, Joe DiMeo est sorti et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il peut déjà faire pratiquement tous les gestes avec ses mains empruntées. Mais il n’arrive pas encore à avoir des sensations. Son opération est tout de même un succès parce que les deux dernières greffes du visage et des mains, faits simultanément, se sont mal passées. L’employé de laboratoire est reconnaissant. L’opération “me donne une deuxième chance dans ma vie…Je suis impatient de retourner travailler”, a-t-il déclaré à la presse.

“Il n’y a pas de garantie qu’il ne fasse pas de rejet“

Pour le Dr Eduardo Rodriguez , a la tête de l’équipe de chirurgiens , la seule possibilité pour que DiMeo retrouve une bonne qualité de vie était d’envisager une greffe du visage et des mains ». Même si le jeune homme semble tirer d’affaire, « il n’y a pas de garantie qu’il ne fasse pas de rejet ». Joe DiMeo doit éviter d’éprouver les parties greffées parce qu’une plaie ou un hématome pourrait entraîner un rejet même s’il suit un traitement immunosuppresseur, a indiqué le Dr Rodriguez.

C’est déjà une bonne chose de voir le patient en bonne santé trois mois après l’opération. La majorité des personnes qui reçoivent une greffe des mains, ou du visage connaissent un rejet du greffon après ces trois mois.