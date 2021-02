Triste nouvelle pour les fans du rappeur américain Ketchy The Great. L’artiste de son vrai nom Jameon Davis est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles. L’information a été confirmée ce mardi 16 février 2021 par les représentants de la victime, sur la plateforme Pitchfork. La nouvelle de la mort de Ketchy The Great a été une onde de choc pour de nombreuses personnes.

«Vive Ketchy le Grand».

Un de ses collaborateurs le rappeur Drakeo, lui a rendu hommage en laissant voir sur twitter «Vive Ketchy le Grand». Il a par la suite fait savoir que le rappeur avait été heurté par une voiture. Le compositeur Jeff Weiss a laissé voir : « RIP Ketchy the Great, l’un des talents de LA les plus brillants de ces cinq dernières années: une personne dotée d’une tension d’un million de watts et d’un grognement de lame de rasoir, qui n’a jamais manqué de voler une piste, et dont la promesse était la première minée par le complot de DA pour persécuter l’équipe Stinc. Maintenant, il est tragiquement parti. Ketchup était un être humain gentil et loyal, un soldat et un original légitime. Hilarant, vibrant et brut ».

Notons que Ketchey The Great, était connu comme étant un membre du groupe de rap américain, Stinc Team dirigé par Drakeo. En 2017, sa carrière a été suspendue après avoir été arrêté par la police, à cause d’un graffiti qu’il avait fait pendant qu’il tournait le clip de son single The Right Decision avec Ralphy The Plug. Après avoir purgé une peine de deux ans et 10 mois, il était retourné au studio.