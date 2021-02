Bien qu’étant le leader mondial en matière de ventes annuelles de smartphone, le géant sud-coréen de l’électronique et des technologies, Samsung a été détrôné par Apple pour une première fois depuis 4 ans concernant les ventes au dernier trimestre de 2020. D’après une étude publiée ce lundi, Apple est redevenu le premier vendeur mondial de smartphones au dernier trimestre 2020, bien que de façon générale, les livraisons de téléphone portable par les fabricants soient véritablement impactées par la pandémie du coronavirus. Cet exploit d’Apple serait facilité par le lancement à l’automne de ses iPhones avec 5G.

Apple a vendu au total, 80 millions de smartphones au dernier trimestre 2020 contre 70 millions au dernier trimestre 2019, d’après Gartner qui a effectué l’étude. De 17,1%, le géant américain de l’électronique est passé à 20,8% comme part du marché. « Le lancement des iPhone 5G de la série 12 a aidé Apple à engranger une croissance à deux chiffres au 4e trimestre 2020, » a précisé Gartner.

Occupant la deuxième place mondiale pour le quatrième trimestre de 2020, avec 62 millions d’appareils vendus, Samsung conserve toujours la première place mondiale sur les ventes annuelles avec 253 millions d’appareils livrés. Apple et Samsung sont suivis des trois autres fabricants chinois, Xiaomi, OPPO et Huawei respectivement avec 43,4 millions, 34,3 millions et 34,3 millions également de ventes au cours du dernier trimestre 2020.

L’impact des sanctions américaines sur Huawei

Pour sa part, le géant chinois Huawei a été impacté par les sanctions américaines, ce qui a fait qu’il se place derrière Apple sur les ventes annuelles. Ses ventes ont chuté de 24,1%. « L’impact de l’interdiction d’utilisation des applications de Google sur les smartphones Huawei a été préjudiciable à la performance de Huawei et a négativement impacté ses ventes », a souligné Gartner dans l’étude.