Près d’un mois après son entrée en fonction, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a eu un échange avec son homologue chinois ce mercredi 10 février. Le président chinois Xi Jinping a profité de cette occasion pour faire savoir le type de relation qui devrait désormais lier les deux pays. On retient des propos du président asiatique qu’il voudrait bien tourner la page du bras de fer qu’il a engagé avec le défunt régime au cours de ces dernières années.

Il demande à Biden d’éviter les malentendus…

Il estime qu’une confrontation entre son pays et les Etats-Unis seraient juste désastreuse. Pour le président chinois Xi Jinping, les deux dirigeants devraient plutôt se donner la main afin d’éviter les malentendus. Les différends devraient également être gérés de façon constructive à en croire les déclarations qu’il a faites. Rappelons que ce premier entretien intervient dans un contexte où, plusieurs sujets divisent les deux pays.

La gouvernance Trump marquée par des tensions entre les deux pays

Entre autres sujets, on peut citer : la question du commerce, la situation à Hong Kong et à Taïwan. Sous la gouvernance de Donald Trump, les deux pays se sont affrontés sur beaucoup de plans et les points de divergences étaient assez visibles. Plusieurs entreprises ont effet prises pour cibles dans le cadre d’une guerre qui a été traitée de commerciale. Le géant chinois des télécommunications Huawei a été l’une des entreprises ayant fait les frais de ces différends entre les deux pays.