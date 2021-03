Un premier syndicat pourrait naître au sein du géant américain du commerce en ligne Amazon. En effet, dans la municipalité de Bessemer, (Alabama), les quelque 5800 employés) d’un entrepôt du groupe de Seattle, votent pour déterminer s’ils veulent ou pas être représentés par un syndicat. L’opération prend fin le lundi 29 mars prochain. Les bulletins sont envoyés par boîte postale. Amazon n’est pas officiellement contre cette initiative des employés mais est accusé de mener une campagne pour qu’elle échoue.

Les salariés évoquent des réunions hebdomadaires qui ont pour but de décourager la mobilisation. Bernie Sanders en déplacement dans cette ville de L’Alabama hier vendredi 26 mars, a apporté son soutien aux employés du géant du commerce en ligne. « Vous avez du courage » leur a-t-il répété après avoir échangé avec eux. Il dit être convaincu que leur employeur a « peur ». Amazon craint que « si les travailleurs réussissent (à former un syndicat), cela se propage à travers tout le pays » a-t-il affirmé

“Pourquoi dépensez-vous des millions à essayer de faire échouer des travailleurs qui veulent des revenus décents“

Le sénateur du Vermont accusera ensuite le PDG Jeff Bezos, de dépenser des millions pour faire échouer l’initiative des travailleurs. « M Bezos, vous qui avez tellement d’argent (…), pourquoi dépensez-vous des millions à essayer de faire échouer des travailleurs qui ne veulent rien de plus que des revenus décents, des avantages sociaux décents, et des conditions de travail décentes ? » lui a-t-il lancé. Rappelons que le fondateur d’Amazon est l’homme le plus fortuné du monde. Selon Forbes, sa fortune est estimée à quelque 180 milliards de dollars.