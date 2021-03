Ce jeudi 25 mars 2021, s’est ouverte la 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Elle s’est tenue par visioconférence sous la présidence d’Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire, et président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. Au terme de la rencontre, le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré a été désigné par ses pairs pour succéder à Alassane Ouattara en tant que nouveau président en exercice de l’Union.

A cette rencontre, les chefs d’Etat et de gouvernement ont analysé la situation sanitaire due au Covid-19 ainsi que les mesures à prendre pour atténuer son impact dans la sous-région. A ce propos, les Chefs d’Etats ont décidé d’harmoniser le prix du test de la covid-19 qui est obligatoire pour tous les passagers. Au lieu de 50.000 Francs qui est appliqué dans plusieurs pays, les présidents ont décidé de ramener le test à 25.000 Francs CFA.

L’annulation de la dette

Par ailleurs, le président du Burkina Faso, à l’occasion du 2e forum d’Assouan sur la paix et le développement durable qui s’est tenu en Egypte, a lancé un appel aux institutions financières internationales et aux pays occidentaux pour l’annulation de la dette des pays africains. Cette annulation d’après lui devrait intervenir à cause des conséquences désastreuses de la pandémie sur le développement économique qui a contraint l’humanité entière à réorienter ses priorités pour y faire face.