Face aux avancées russes, Zelensky fait une demande spéciale aux USA

Durant la semaine du 9 au 15 mai, les forces russes ont considérablement avancé en Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv où elles ont conquis 257 km². Ce gain territorial est le plus significatif pour la Russie depuis un an et demi, selon les données analysées par l’AFP et fournies par l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW). En outre, 21 km² supplémentaires ont été acquis à divers points de la ligne de front, incluant le village stratégiquement important de Robotyné dans le sud.

Confrontées à une pression accrue, les forces ukrainiennes se sont repliées sur des positions plus défendables, comme l’a annoncé l’état-major ukrainien, signalant un ajustement tactique face à l’offensive soutenue de la Russie.

En réponse à cette situation précaire, le président Volodymyr Zelensky a formulé une demande particulière au gouvernement américain. Selon des informations du Wall Street Journal, qui cite des sources militaires et des hauts fonctionnaires américains, l’Ukraine a expressément demandé à l’administration de Joe Biden d’identifier les cibles qu’elle pourrait frapper sur le territoire russe avec les armes américaines et de lever les restrictions sur l’utilisation des armes fournies par les États-Unis.

Cette requête ukrainienne, déposée la semaine dernière, est actuellement en examen par les autorités américaines. Elle comprend explicitement la volonté de mener des frappes sur le sol russe, ce qui marque une escalade significative dans les demandes de soutien militaire de l’Ukraine.

Le général Charles Brown, chef d’état-major interarmées des États-Unis, a confirmé cette information. Il a précisé que l’aide demandée par l’Ukraine ne se limite pas à la fourniture d’armements mais englobe également le soutien pour exécuter ces frappes.

Cette démarche de l’Ukraine révèle une volonté d’élargir le champ de ses opérations militaires en réponse directe aux gains territoriaux russes et pourrait significativement affecter les relations internationales et la dynamique du conflit. La décision des États-Unis en réponse à cette demande sera déterminante pour l’évolution de la situation.