L’affaire Reckya Madougou, du nom de la femme politique, ancienne ministre et candidate recalée aux prochaines élections présidentielles de 2021 au Bénin, est de celles qui focalisent actuellement toute l’actualité politique béninoise. Le mercredi 03 Mars dernier, de retour d’un meeting dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo, Reckya Madougou se faisait interpeller par la police et conduite dans les locaux de la Brigade économique et financière (BEF).

Ce vendredi, la femme politique était présentée au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et devrait certainement être entendue par le juge chargé d’instruire son dossier. Un dossier portant sur son implication dans une affaire de meurtres programmés. Ce vendredi le Ministre béninois des PME et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou faisait à Médiapart Bénin des révélations qui pourraient avoir de grandes répercussions sur l’affaire judiciaire en cours.

Modeste Kérékou dit détenir des « preuves irréfutables »

Dans un long message adressé à « Mesdames et messieurs de la presse », le ministre Kérékou a expliqué qu’il avait en sa possession des « preuves irréfutables » que, Reckya Madougou est « tout sauf la patriote qu’elle prétend être ». Ces preuves, ce sont des messages WhatsApp parvenus au ministre des PME en décembre 2018, d’un numéro affichant indicatif du Togo et présentant en profil, une photo de Mme Madougou. Ces messages avaient été par la suite supprimés quand leur expéditeur s’est rendu compte de sa méprise sur son interlocuteur. Mais M. Kérékou avait pris soin d’en faire alors des captures d’écrans ; et ce sont ces captures d’écrans que le ministre béninois des PME et de la Promotion de l’Emploi, livrait ce vendredi.

M. Kérékou en son message à la presse, a tenu à décortiquer les différentes captures d’écran et à en faire une lecture et une interprétation personnelle. Pour Modeste Kérékou, il n’y avait plus aucun doute, c’étaient les « preuves » qui révélaient la véritable nature des intentions de la candidate du parti ‘’Les Démocrates’’. « Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur révèlent sans autre interprétation que son auteure, dame Réckya MADOUGOU, est tout sauf la patriote qu’elle prétend être au point d’aspirer à nous diriger contre vents et marrées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays » écrivait en substance M. Modeste Kérékou.