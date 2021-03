Quand il s’exprimait dans la presse sénégalaise il y a quelques jours, l’avocat d’Adji Sarr Me Abdou Dialy Kane refusait de donner des informations sur le lieu de résidence de sa cliente. Celle-ci fait l’objet de menaces de mort en permanence, justifiait-il. On ignore donc où se trouve celle qui accuse Ousmane Sonko de viol sur sa personne. Même le Collectif des religieux pour la préservation de la Paix civile qui a entrepris une médiation entre la masseuse de 21 ans et le leader du Pastef a cherché à la rencontrer en vain.

“Après avoir eu un entretien franc et ouvert, pendant 1h30 d’horloge avec Ousmane Sonko ce samedi 27 février, à son domicile…. le collectif cherche toujours pour équilibrer sa médiation, à rencontrer la plaignante Adji Sarr; mais en vain‘ a expliqué le responsable de l’organisation islamique JAMRA Mame Macktar Guèye. Mais selon le journal l’OBS , le collectif coordonné par l’abbé Jacques Seck aurait aux dernières nouvelles décroché un rendez-vous avec la masseuse ce lundi.

Soupçonnés de filer des informations à Sonko

Ils devraient donc discuter avec l’accusatrice de Sonko à sa nouvelle adresse dakaroise. Toujours dans le cadre de cette affaire de viol, un policier et un gendarme ont été mis aux arrêts. C’est une information du Quotidien. Ils sont soupçonnés de filer des informations à Ousmane Sonko. Deux autres agents des forces des de l’ordre sont sous surveillance pour le même motif.