Le géant du commerce en ligne Alibaba pourrait avoir des ennuis en Chine. Les régulateurs du pays soupçonnent la société d’écraser la concurrence. Ils envisagent des sanctions contre elle. En clair, le géant chinois risque une amende de plus de 975 millions de dollars. C’est le Wall Street Journal qui donne l’information. La somme que risque de payer Alibaba est la plus élevée en termes d’amende dans toute l’histoire de la Chine.

Les représentants du géant chinois de commerce en ligne ont déjà fait savoir qu’ils étaient disposés à collaborer avec les autorités chinoises. Mais tout sera fait comme si de rien était. Alibaba continuera par mener normalement ses activités. La plus grosse pénalité infligée à une entreprise en Chine est de 975 millions de dollars. C’est la société américaine Qualcomm qui a écopé de cette amende pour concurrence déloyale en 2015.

Des « suspicions de pratiques monopolistiques »

Fin 2020, une enquête avait été ouverte contre Alibaba par l’Administration d’Etat pour la régulation des marchés de Chine. Les investigations avaient été déclenchées à cause des « suspicions de pratiques monopolistiques ». Après l’annonce de l’enquête, les cours de l’action Alibaba sur les bourses de New York et de Hong Kong avaient baissé.