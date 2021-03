C’est un secret de polichinelle. La Chine et les États-Unis ont de nombreux points de désaccords notamment la question des droits de l’homme. L’Oncle Sam estime que l’empire du milieu fait peu cas des droits humains. La nouvelle administration américaine ne compte pas passer sous silence les actes attentatoires à ces droits en Chine. Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche ce jeudi 25 mars, le président américain dit avoir clairement fait savoir à son homologue chinois que son administration continuera de communiquer sur la violation des droits de l’homme en Chine tant que ce sera le cas.

« Tant que vous et votre pays continuerez de violer de manière si flagrante les droits humains, nous allons continuer sans relâche de le faire savoir au monde, de faire comprendre clairement ce qui se passe. Et il a compris cela » a déclaré Joe Biden , parlant d’une conversation de deux heures qu’il a eu avec Xi Jinping après son entrée en fonction en janvier dernier. Les États-Unis reprochent à la Chine ses agissements contre Hong Kong , Taïwan (qu’elle considère comme son territoire) et en mer de Chine méridionale. La question des Ouïghours est également un autre point de discorde entre les USA et la Chine.

Pour que la Chine respecte la concurrence loyale

Au cours de la conférence de presse, Joe Biden dit avoir aussi faire comprendre au président chinois que son pays doit respecter le droit international en matière de pratiques commerciales et de concurrence. « Nous ne cherchons pas la confrontation, mais nous savons toutefois qu’il y aura une concurrence abrupte (entre les deux grandes puissances mondiales). Nous allons insister pour que la Chine respecte les règles internationales, la concurrence loyale, les pratiques loyales et le commerce loyal » a déclaré le numéro 1 américain.

“Un gars très intelligent ” mais anti-démocratie

Joe Biden lancera également des piques au président chinois qui de son point de vue est anti-démocratie. Xi Xinping « fait partie de ceux, comme Poutine (le président russe) qui pensent que l’autocratie est l’avenir (et que) la démocratie ne peut fonctionner dans un monde toujours aussi complexe…Il n’a aucune once de démocratie en lui » a déclaré le démocrate. Il dit l’avoir su alors qu’il était encore vice-président des Etats-Unis puisqu’il lui arrivait de passer “des heures et des heures” avec l’homme fort de Pékin. L’ancien sénateur trouve cependant que Xi Jinping est « un gars intelligent, très intelligent ».