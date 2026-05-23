Après Starobilsk, Poutine commande des plans de représailles contre l'Ukraine

Dans la nuit du 21 au 22 mai 2026, une frappe de drones a touché le foyer du lycée professionnel de l’Université pédagogique de Lougansk, dans la ville de Starobilsk, sous occupation russe depuis 2022. Le bilan officiel russe fait état d’au moins six morts et de dizaines de blessés parmi de jeunes civils, avec quinze personnes toujours portées disparues. CBC News Selon la commissaire russe aux droits humains, Iana Lantratova, 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans dormaient dans le bâtiment au moment de l’attaque. CBC News

Moscou parle de « crime terroriste », Kiev dément

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la frappe de « frappe terroriste », soulignant son caractère délibéré et affirmant que les forces ukrainiennes avaient procédé en « trois vagues » successives sur le même site. Al Jazeera Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a parlé d’un « crime monstrueux » et réclamé que les responsables soient punis. La Russie a convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Wikipedia

De son côté, l’état-major ukrainien a rejeté les accusations russes, les qualifiant d’« informations trompeuses », et a affirmé avoir frappé des cibles militaires dans la zone, notamment l’un des quartiers généraux de l’unité d’élite russe de drones « Rubikon » à Starobilsk — une formation spécialisée régulièrement impliquée, selon Kiev, dans des attaques contre des civils ukrainiens. The Kyiv Independent L’état-major ukrainien a réaffirmé que ses forces respectent le droit international humanitaire. Al Jazeera

Une vérification indépendante des faits demeure impossible : le journalisme indépendant dans les territoires occupés par la Russie est fortement contraint par les restrictions à l’information imposées par Moscou. Wikipedia

Des représailles annoncées dans un contexte diplomatique dégradé

Poutine a indiqué avoir chargé le ministère russe de la Défense de préparer des options de riposte à l’attaque de Starobilsk. The Moscow Times Cet ordre intervient à un moment particulièrement sensible sur le plan diplomatique.

Le 22 mai, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a reconnu que les négociations de paix entre Moscou et Kiev, sous médiation américaine, n’avaient pas été « fructueuses » et se trouvaient dans une impasse. The Kyiv Independent Rubio a précisé que Washington ne souhaitait pas s’engager dans « un cycle sans fin de réunions qui ne mènent nulle part », tout en affirmant que les États-Unis restaient prêts à reprendre leur rôle de médiateur si les conditions le permettaient. RBC-Ukraine

Les négociations trilatérales entre l’Ukraine, les États-Unis et la Russie avaient déjà été suspendues depuis l’éclatement du conflit entre Washington, Israël et l’Iran fin février 2026. UNITED24 Media

Un incident révélateur des dynamiques du conflit

Chaque frappe en territoire occupé alimente simultanément la rhétorique de victimisation russe et la contre-narration ukrainienne sur le droit de frapper des infrastructures militaires ennemies, même lorsqu’elles se trouvent à proximité de bâtiments civils. Les deux camps se renvoient depuis plus de quatre ans la responsabilité des pertes civiles, dans un contexte où la ligne de front reste pratiquement gelée et où les perspectives de négociation s’éloignent.

L’ampleur des représailles russes annoncées reste à déterminer. Les observateurs internationaux surveilleront dans les prochains jours d’éventuelles frappes majeures sur le territoire ukrainien non occupé, qui constitueraient une réponse directe à l’incident de Starobilsk.