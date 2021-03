C’est un nouveau coup dur pour le vaccin AstraZeneca. Il y a quelques jours, LNT vous annonçait que plusieurs pays européens avaient décidé de suspendre les campagnes de vaccination avec la solution AstraZeneca après des « cas graves de formation de caillots sanguins (ont été constatés) chez des personnes vaccinées ». Un autre pays recommande d’arrêter les vaccinations.

Pour rappel, le vaccin AstraZeneca est celui qu’ont reçu plusieurs pays africains dans le cadre de la campagne Covax de l’ONU. Certains pays ont même déjà commencé les campagnes de vaccination. Les autorités sanitaires irlandaises ont recommandé ce dimanche de suspendre par précaution les vaccinations après de nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes vaccinés même si aucun lien n’est établi formellement.

En Afrique, le Congo-Brazzaville a aussi décidé de reporter les campagnes de vaccinations à l’instar de la Thaïlande. D’autre pays comme le Danemark, de l’Islande de la Bulgarie et la Norvège. Toutefois la compagnie AstraZeneca persiste et signe via un communiqué qu’après un «examen attentif de toutes les données de sécurité disponibles sur plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l’Union européenne et au Royaume-Uni», le vaccin «n’a apporté aucune preuve d’un risque accru d’embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie dans aucun groupe d’âge, de genre, de lot ou de pays particuliers».