Bien des années après son départ de la Maison Blanche, Barack Obama reste une personnalité très médiatisé. Il intervient depuis quelques temps sur Spotify dans un podcast intitulé : « Renegades : Born in the USA ». Le mari de Michelle est accompagné par le célèbre chanteur de Rock Bruce Springsteen. « En apparence, Bruce et moi n’avons pas grand-chose en commun…C’est un Blanc d’une petite ville du New Jersey. Je suis noir, métisse, né à Hawaï. C’est une icône du rock. Je ne suis…pas aussi cool » déclarait Obama dans la bande d’annonce de l’émission. Les deux hommes sont cependant des amis qui partagent un amour de l’Amérique dans toute sa beauté imparfaite.

Dans un récent épisode de “Renegades“, le podcast numéro 29, Obama raconte les difficultés de conception de sa femme et son amour pour ses deux filles nées par fécondation in vitro. Après leur mariage en 1992, Michelle et Barack ont apprécié leur vie commune pendant un certain. « J’avais 31 ans. Nous avons eu cette belle période d’environ trois ans, où elle faisait son truc dans sa carrière. Je faisais le mien. Ensuite, nous avons commencé à essayer d’avoir des enfants…Michelle a fait quelques fausses couches » raconte l’ancien locataire de la Maison Blanche.

“Si la base est l’amour inconditionnel. J’ai ça “

Ils ont finalement eu recours à la fécondation in vitro. Quand Malia est née en 1998, ils étaient déjà « plus que prêts à être parents » assure Barack Obama. « Il n’y avait pas de « êtes-vous sûr ? ». « Je n’avais aucun doute à la minute où j’ai vu cette petite créature avec ces grands yeux qui me regardait, j’ai dit : « Mon Dieu . Je ferai n’importe quoi pour toi », a confié l’ancien président au chanteur de Rock. Ce sentiment a de nouveau bouillonné en lui quand Malia est née en 2001.

Pour Obama, l’amour d’être père n’était pas quelque chose sur lequel il a eu besoin de travailler. « C’était physique, émotionnel, spirituel. L’attachement à mes enfants que je ressentais entièrement et complètement. Et je me suis dit « Ok ». Si la base est l’amour inconditionnel. J’ai ça ».