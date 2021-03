Le Bénin se prépare à vivre la septième élection présidentielle de l’ère du renouveau démocratique. On connaît depuis plusieurs semaines, les duos en lice. Le chef de l’Etat actuel Patrice Talon se présentera avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale Mariama Talata Chabi Zimè. Ils seront opposés à Alassane Soumanou et Paul Hounkpè des FCBE et au duo Corentin Kohoué-Irénée Agossa. Ces deux derniers candidats ont été officiellement investis ce samedi 20 mars à Allada, dans le département de l’Atlantique.

“Nous irons les voir dès le lendemain de notre prise de pouvoir…”

Sûr de sa victoire au soir du 11 avril prochain, le colistier de l’ancien préfet du Mono et du Couffo a promis de réconcilier Boni Yayi, Nicéphore Soglo et Patrice Talon qui selon ses dires, endossera le costume d’ancien président dans quelques jours. « Nous allons réconcilier cette nation, nous allons réconcilier Talon et Yayi, Talon et Soglo. Nous irons les voir dès le lendemain de notre prise de pouvoir pour leur dire que nous avons pris le pouvoir pour qu’ils contribuent au développement de ce pays » a déclaré l’ancien Directeur général de la SONACOP et ancien conseiller de Boni Yayi.

Il a également promis de restaurer le respect des anciens présidents, persuadé que les ex-locataires du palais de la Marina n’ont pas l’égard dû à leur rang. « On ne respecte plus le Président Yayi, le Président Soglo n’est plus respecté, ce qui fait que le Président Talon lui-même n’est plus suffisamment respecté, car lui-même deviendra un ancien Président dans quelque jours » a laissé entendre Irénée Agossa très optimiste. Il faut dire que tous les duos candidats à la présidentielle du 11 avril laissent voir en public leur foi en la victoire même s’ils ne vont pas au combat à armes égales.