Les travaux entrant dans le cadre de la 22ème session ordinaire du programme, et la première au titre de l’année 2021, ont été ouverts ce vendredi 19 mars 2021 au siège de ladite institution à Cotonou par le président du conseil d’administration (PCA) du Millénium Challenge Account-Bénin II (MCA-II), Abdoulaye Bio Tchané en présence du coordonnateur national du programme Christopher Broughton.

Pendant cette session, les membres du MCA Bénin II vont faire la revue des demandes de décaissements des différentes ressources financières du Programme pour le trimestre d’avril à juin 2021, et des rapports subséquents. Il est question aussi pour eux de travailler sur le plan de passation des marchés pour la période du 1er avril au 31mars 2022 et de débattre autour de la revue de quelques mémorandums relatifs aux modifications indispensables à la poursuite de certains contrats. A l’ouverture de cette session, le coordonnateur national du MCA-Bénin II, Christopher Broughton a souligné les progrès enregistrés et les insuffisances dans les activités de terrain au cours du premier trimestre de l’année 2021. Il a relevé que ce premier trimestre a été marqué par des avancées. Il s’agit de «l’amélioration et l’extension du réseau de distribution de l’électricité à Cotonou et dans les régions, les taux de réalisation par contrat sont de : lot A lignes : 58,33% ; lot B lignes : 60,50% ; lot C lignes : 56,95% ».

Il a rassuré que la tendance des résultats est plutôt à l’optimisme avant de préciser qu’au niveau des travaux de construction des postes électriques, seul le contrat du lot B affiche un taux de performance satisfaisant. A l’en croire, «la mise en œuvre des autres contrats nécessite une plus grande vigilance ». Il a noté aussi une insuffisance au niveau des contrats de construction du Centre national de contrôle de la distribution, le contrat du volet SCADA/IT qui affiche, un taux de réalisation de 49,22%, contre un taux de 67,54% pour celui relatif au génie civil. Il renseigne que ces faibles taux de réalisations sont, entre autres, dus à la faible performance des sous-traitants, au manque d’organisation des entreprises contractantes et aux exigences liées à l’environnement, la santé et la sécurité.

Rappelant que le temps de mise en œuvre s’amenuise et rapproche l’horizon juin 2022, le coordonnateur a rassuré de ce que la coordination nationale travaille pour que l’ensemble des travaux en cours soient achevé dans les délais impartis. Pour rappel, au décompte du vendredi dernier, il reste 1 an 94 jours pour la fin du programme. Alors, le PCA, Abdoulaye Bio Tchané a souhaité, pour l’atteinte des objectifs, avant la fin de l’échéance, que les décisions qui vont être prises soient plus pragmatiques, avec un suivi plus rigoureux des entreprises sur le terrain.