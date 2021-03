Le décret présidentiel pris courant fin décembre 2020 n’est connu du grand public qu’après plus de deux mois. Patrice Talon sur proposition de la hiérarchie militaire a radié et déchu un militaire, commandant-vétérinaire de l’armée béninoise. Contre toute attente, le décret prend effet à compter du 25 septembre 2018, a souhaité le Chef de l’Etat.

Le radié a pour nom, Imourana Alassane Kpembi, commandant-vétérinaire de l’armée béninoise et qui l’a intégrée le 1er octobre 2000 et la quitte après 20 ans de service. Sa radiation s’explique par le fait qu’il se serait absenté pendant 30 jours de son poste sans justification. Par décret daté du 23 décembre 2020, le chef de l’Etat n’a pas hésité à lui infliger la plus sévère des sanctions, la radiation.

La déchéance et la radiation de Kpembi Imourana Alassane prend effet à compter du 25 septembre 2018, indique le décret présidentiel. De même, Patrice Talon, chef suprême des forces armées béninoises instruit les services compétents à procéder au retrait de la carte d’identité militaire du mis en cause, de son livret sanitaire et leurs extraits, ainsi que le paquetage.