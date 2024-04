Afrique: voici le montant colossal nécessaire pour une couverture internet intégrale

Dans un monde où la connectivité à Internet est devenue un pilier fondamental de la vie quotidienne, l’Afrique se trouve à un tournant crucial de son développement numérique. Malgré les avancées remarquables des dernières années, la route vers un accès universel à haut débit demeure parsemée d’obstacles. Selon les estimations de la Banque mondiale, un investissement colossal de 86 milliards de dollars serait nécessaire pour garantir une couverture Internet totale sur le continent.

Ce montant astronomique, bien que vertigineux, n’est pas insurmontable. Isabel Neto, responsable des pratiques de développement numérique pour l’Afrique orientale et australe à la Banque mondiale, souligne que 80 % de cette somme devraient provenir du secteur privé. Cette révélation met en lumière l’importance capitale du partenariat public-privé dans la réalisation de cet objectif ambitieux.

Le Connected Africa Summit 2024, qui s’est tenu à Nairobi, au Kenya, a été l’occasion de mettre en avant cette nécessité de collaboration. Isabel Neto insiste sur le fait que cette approche collaborative garantira la mobilisation des ressources et de l’expertise de divers secteurs, accélérant ainsi le rythme de la connectivité numérique sur le continent.

Cependant, cet objectif ne pourra être atteint sans une coopération étroite entre les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales. La Banque mondiale, consciente des enjeux cruciaux liés à l’accès à Internet en Afrique, s’est engagée dans une collaboration étroite avec l’Union africaine dans le cadre de l’initiative « Digital Economy For Africa » (DE4A).

Cette initiative ambitieuse vise à doter tous les individus, entreprises et gouvernements d’Afrique des outils nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique d’ici 2030. Pour mesurer les progrès de cette initiative, la Banque mondiale a identifié 22 indicateurs et six programmes prioritaires, démontrant ainsi son engagement envers cette cause.

L’objectif de la Banque mondiale est clair : parvenir à un accès universel au haut débit en Afrique d’ici 2030. Cependant, les défis restent immenses. En mars 2023, l’institution rapportait que près de 900 millions de personnes, soit environ deux tiers de la population africaine, étaient toujours privées d’accès à Internet.

Les disparités régionales demeurent également préoccupantes, avec des taux d’accessibilité variables selon les zones géographiques. En Afrique occidentale et centrale, seulement 34 % de la population avait accès à la connectivité à haut débit en 2022. Ce chiffre est encore plus bas en Afrique de l’Est et en Afrique australe, tandis qu’en Afrique du Nord, un peu moins de la moitié de la population est connectée.