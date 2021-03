L’ancien militaire à la retraite et attaché à la défense à l’Ambassade du Bénin aux Etats-Unis a été reçu en audience mardi 16 mars dernier par le Chef de l’Etat Patrice Talon. A sa sortie d’audience Pascal Tawès a dévoilé à la presse l’un des sujets ayant fait l’objet de sa visite. Il est par ailleurs revenu sur ses prises de position et a demandé amende honorable.

Sa situation aux Etats-Unis est le véritable objet de sa visite à Patrice Talon. Pascal Tawès a regretté avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis du régime et de son chef. « La manière dont je suis allé aux Etats-Unis n’étant pas la meilleure. Donc je n’étais pas à l’aise. Ça fait que des propos ont dû être tenus d’une manière ou d’une autre. Le ton est monté et ça m’a amené au cours de mon audience à présenter mes excuses au Président de la République qui les a acceptées », a-t-il fait savoir.

L’ancien militaire a indiqué que Patrice Talon est perméable et disposé pour le contact. L’ex-colonel à la retraite regrettent les propos tenus et rappelle qu’ils relèvent désormais du passé. « Moi je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi recherchent le contact et échanger avec lui pour qu’ensemble nous puissions avancer dans la même direction. En réalité quand on est au dehors, on est intoxiqué. Je reçois des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c’est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Aujourd’hui est mieux qu’hier », a-t-il précisé.

