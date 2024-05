Bénin: MTN TàKà, la nouvelle fonctionnalité au service des PME

Photo: DR

Dans l’après-midi de ce vendredi 3 mai, l’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin a lancé une nouvelle fonctionnalité. Dénommé MTN TàKà, il s’agit d’un service qui est activable sur une Sim existante ou sur une nouvelle Sim. Les principaux bénéficiaires sont les entreprises sous toutes les formes ainsi que les particuliers qui désirent avoir un contrôle sur leurs comptes MTN. Le lancement de cette nouvelle offre a eu lieu en présence des responsables du numéro 1 de la téléphonie mobile au Bénin ainsi que des autorités politico-administratives.

On retiendra particulièrement que l’objectif de MTN Business avec le nouveau service MTN TàKà est de donner aux petites et moyennes entreprises la possibilité de partager avec leurs employés ou leurs proches plusieurs choses. Il s’agit par exemple du Volume internet (Mo/Go), des Minutes d’appel (voix), des Credits de communication ainsi que des Planification des partages. Cette fonctionnalité offre comme facilité aux entreprises une certaine autonomisation. Elles peuvent faire beaucoup d’économies grâce à MTN TàKà car, les ressources inutilisées sont retournées à l’administrateur ce qui empêche le gaspillage. L’autre avantage avec le nouveau service est la possibilité de réduction des coûts des ressources grâce à l’achat en gros.

De façon plus concrète, il suffit de taper *195# puis 1- Administrateur, ensuite 2-Minutes d’appel puis 2- Distribue des minutes d’appel et enfin entrer le numéro et valider. Ceci permet de partager simplement avec le numéro choisi le service voulu. Dans son discours, lors du lancement de MTN TàKà, le directeur de MTN BUSINESS s’est attardé sur le bien qu’apporte le nouveau service aux principaux bénéficiaires.

« C’est un partenaire pour votre entreprise, un allié dans votre quête du succès. Avec cet acte fondateur, nous espérons mettre la puissance technologique au service d’une économie réelle », a-t-il déclaré au cours de la cérémonie. Il a par la suite lancé un appel à l’endroit de tous les potentiels bénéficiaires de MTN TàKà. « Notre objectif est clair : créer et développer nos entreprises pour en faire des championnes nationales et régionales. Nous sommes convaincus que c’est ensemble, en unissant nos forces et nos ressources, que nous pourrons réaliser cette ambition », a-t-il poursuivi.

Également présent au lancement de ce nouveau produit de MTN, le tout nouveau directeur de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) Laurent Gangbes a tenu à manifester toute son admiration à l’équipe de MTN pour la conception de MTN TàKà. Il fait notamment remarquer qu’il a été sidéré par l’exposé qui a été fait par les responsables de MTN BUSINESS lors de la préparation de la cérémonie. Il note également que ceci entre dans le cadre des objectifs que visent les autorités béninoises.

« Le gouvernement de la République du Bénin a engagé un vaste programme de réformes structurelles. Nous souhaitons passer d’une économie de commerce à une économie industrielle. Nous devons faire en sorte que l’ensemble des entreprises qui seront créées puissent bénéficier d’un certain nombres de services. La qualité de ces services assurera la performance de ces entreprises », indique le tout nouveau directeur de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME). « Je gage que les produits initiés à MTN permettront la performance du développement de ces entreprises », a-t-il ajouté.