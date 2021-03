Dans une interview samedi avec Fox News, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il pourrait visiter la frontière du sud « au cours des prochaines semaines », affirmant que les membres de l’immigration des frontières veulent le voir faire une apparition. « Je ne pense pas que je sois pressé de partir », a-t-il toutefois déclaré. De son retour dimanche du Delaware pour Washington, Joe Biden a taclé son prédécesseur à propos de ce voyage à la frontière pour se rendre compte de la flambée de migrants.

« Nous mettons en place un plan dans lequel je me sens très confiant, et je me fiche de ce que fait l’autre gars », a déclaré Biden aux journalistes. Au cours de son mandat unique de 4 ans qu’il n’a pas réussi à renouveler, le 45e président américain a fait de la répression de l’immigration légale et illégale une priorité. A plusieurs reprises, il a critiqué son successeur pour sa politique d’immigration ces dernières semaines alors que l’administration Biden fait face à un afflux de jeunes migrants à la frontière sud.

Un héritage de l’ère Trump

Joe Biden et ses hauts responsables ont blâmé l’administration Trump, affirmant qu’ils ont hérité d’un système d’immigration brisé qui prendra du temps à se reconstruire pour résoudre le problème de manière adéquate. Pour les républicains, le retour rapide de Biden sur les politiques de l’ère Trump a encouragé les migrants à faire le voyage vers les États-Unis, estimant qu’ils étaient plus susceptibles d’être acceptés à la frontière. Au cours de sa conférence de presse la semaine dernière, où il avait ironiquement affirmé que Trump lui manquait, Joe Biden avait annoncé qu’il mettrait la vice-présidente Harris en charge de la question des frontières.