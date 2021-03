Au Brésil, la crise du covid-19 continue de ravager le pays et secouer l’économie toute entière. De fait, ce sont plus de 500 banquiers, d’anciens ministres de l’Économie et autres économistes, qui se sont alliés afin de critiquer et dénoncer la politique menée par Jair Bolsonaro. Selon eux, le président brésilien constitue une entrave à la bonne gestion du covid-19.

Selon les signataires, Bolsonaro a tout faux au sujet de la pandémie. Ses paroles insensées, ses actions en retard et ses nombreuses idées, jugées comme étant à côté de la plaque, commencent à sérieusement agacer une frange de la population. De fait, les économistes et autres professionnels du secteur ont décidé de tirer la sonnette d’alarme.

Bolsonaro, critiqué dans une tribune

Rubens Rocupero, ancien ministre des Finances, estime par exemple que plutôt que de tout laisser ouvert, il faut absolument combattre l’économie. Les gens, face aux risques, consomment moins et vont préférer épargner. Aujourd’hui, l’effort à mener est donc du côté sanitaire. En restaurant la confiance, il est plus simple de pousser à la consommation.

Le Brésil, en proie à une terrible crise

Un constat partagé par de nombreux banquiers, d’ordinaire discrets, et des politiques de gauche comme de droite, pour qui la gestion actuelle est catastrophique. Pour rappel, le pays est le second le plus touché au monde, avec près de 300.000 décès et une situation qui est sur le point de devenir hors de contrôle.