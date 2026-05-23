Missile Oreshnik : Zelensky signale une frappe imminente de la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti samedi 23 mai que la Russie prépare une attaque au missile Oreshnik contre le territoire ukrainien, dont la capitale Kiev. Le dirigeant a publié ces avertissements sur le réseau social X en s’appuyant sur des renseignements reçus de sources ukrainiennes et de partenaires américains et européens.

Préparatifs russes signalés et mesures de sécurité

Zelensky a déclaré dans son communiqué : « Nous observons des signes de préparation d’une frappe combinée sur le territoire ukrainien, y compris à Kiev, impliquant divers types d’armement. Les armes de moyenne portée spécifiées pourraient être utilisées dans une telle frappe. Il est important de réagir de manière responsable aux alertes d’attaque aérienne, à partir de ce soir. La folie russe ne connaît vraiment aucune limite, alors veuillez protéger vos vies – utilisez les abris. »

Le chef de l’État ukrainien a appelé la population à utiliser les abris d’urgence en réaction à cette menace imminente. Kiev prépare parallèlement ses défenses aériennes et a donné l’autorisation d’un défilé prévu, selon ses propos.

Missile déjà utilisé deux fois contre l’Ukraine

Le missile Oreshnik n’est pas une arme nouvelle pour le conflit. La Russie a d’abord lancé ce projectile contre la ville de Dnipro en novembre 2024, avant une deuxième utilisation contre la région de Lviv en janvier 2026. Moscou affirme que le système de défense aérien occidental ne peut pas l’intercepter en raison de sa vitesse hypersonique, dépassant dix fois celle du son. L’arme est capable de transporter des ogives nucléaires, bien que Poutine ait affirmé que les frappes précédentes ne comportaient pas de charges nucléaires.

Un appel au monde pour l’escalade

Zelensky a également adressé un message à l’attention de la communauté internationale. Selon lui, « l’utilisation de telles armes et la prolongation de cette guerre établissent également un précédent mondial pour d’autres agresseurs potentiels. Si la Russie est autorisée à détruire des vies à une telle échelle, alors aucun accord ne retiendra d’autres régimes similaires basés sur la haine de s’engager dans l’agression et les frappes. »

Le président ukrainien a appelé à une réponse préventive plutôt que réactive de la part des alliés occidentaux, soulignant que « cette guerre doit être terminée – nous avons besoin de paix, pas de missiles satisfaisant les ambitions maladives d’un individu. »