Il y a quelques mois, Samuel Paty, un professeur de lycée en France avait été assassiné après qu’il eût montré une caricature du prophète Mahomet à ses apprenants en classe. La mort du professeur et d’autres situations connexes ont même conduit à un incident diplomatique entre la France et la République islamique turque. Alors qu’on en finissait avec cette dernière, un autre enseignant en Angleterre a également montré une caricature du prophète en classe. La situation a provoqué des protestations dans le pays où des images de l’enseignant ont été brûlées.

Pour calmer les uns et les autres à cause de cet acte qui porte atteinte à l’islam dans son interprétation stricte, l’école dans laquelle l’intéressé enseignait, Batley Grammar School, une école publique du West Yorkshire au nord de l’Angleterre, l’a suspendu en présentant ses excuses. « L’école présente des excuses sans réserve pour l’utilisation d’une image totalement inappropriée dans un récent cours d’études religieuses. Elle n’aurait pas dû être utilisée », a déclaré le directeur, Gary Kibble.

Les excuses les plus sincères

« Le membre du personnel a aussi adressé ses excuses les plus sincères », a poursuit le directeur précisant que l’enseignant a été « suspendu » en attendant une enquête indépendante. « Il est important pour nos enfants d’apprendre les fois et croyances, mais cela doit être fait d’une manière respectueuse et sensible », a précisé le communiqué.

Dans des images qui ont circulé sur la toile, on perçoit un groupe d’individus qui manifeste devant l’entrée de l’école qui a été sécurisée par les policiers. Selon ces derniers qui ont été appelés vers 8h pour sécuriser l’école, ils n’ont procédé à aucune arrestation ni infligé d’amendes. Ces protestataires en colère ont bien manifesté en dépit de son interdiction à cause du confinement en vigueur dans le pays.