Le procès des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en situation de détention en Chine s’ouvrira très bientôt. L’information a été en effet rendue publique par le média chinois «Global Times». Ils sont accusés d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale de la Chine. A en croire des précisions qui ont été apportées par le média chinois, l’un d’entre eux aurait volé entre 2017 et 2018 des informations sensibles grâce à des contacts.

L’ouverture du procès coïncide avec la motion du Parlement canadien

L’autre est accusé d’avoir servi de source de renseignements. L’ouverture du procès des deux Canadiens par ces périodes ne serait pas anodine. Elle coïncide avec la position qui a été prise par le parlement du Canada par rapport à la minorité ouïghoure et les minorités turciques. La motion adoptée récemment par les élus canadiens qualifie de « génocide » le traitement infligé dans la région de Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, contre la minorité ouïghoure.

La Chine rejette l’appellation “génocide”

L’ambassade de la Chine au Canada n’a pas tardé à monter au créneau pour dénoncer la motion qui a été adoptée par le Parlement. La représentation diplomatique a fermement condamné la décision des élus canadiens et remis par la même occasion en cause les accusations de « génocide ». Notons que les Etats-Unis avaient récemment annoncé qu’ils appuieraient le Canada dans le but de rapatrier les deux détenus.