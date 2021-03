Il y a un peu plus d’un an, le premier cas du nouveau coronavirus appelé Covid-19 a été détecté en Chine. Très rapidement le virus s’est exporté vers d’autres pays. Aujourd’hui, selon des sources concordantes ce serait pas moins de 117.164.167 cas d’infections à la Covid-19 dans le monde avec 66 375 679 cas de guérison. Malheureusement 2 600 504 personnes n’ont pas pu survivre et ont perdu la vie selon des chiffres officiels. Face à l’augmentation des cas de contamination, l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) a formulé des recommandations. Ainsi la distanciation sociale, le port du masque et d’autres mesures ont été recommandés aux pays.

Avec ce nouveau paramètre (la distanciation sociale) qui est entré en jeu, les activités qui nécessitent les contacts directs ont pris un coup laissant la place aux services en ligne qui ont explosé pendant la période de confinement général imposée çà et là. Les pays ont dû s’adapter à la situation et pour que toutes les activités ne restent pas bloquées ont mis en place des dispositifs pour favoriser le tourisme. Comme beaucoup d’autres activités en ligne qui ont explosé pendant le couvre-feu et le confinement comme par exemple l’e-commerce et les formations en ligne, le tourisme s’est très rapidement adapté pour ne pas se laisser dépasser par le temps. En effet, il est possible depuis quelques temps dans la plupart des pays il est possible de commander son visa en ligne pour se rendre à une destination pour des vacances ou soit pour retrouver sa grande famille par exemple.

Il faut dire que l’obtention du visa en ligne ne dispense pas de la période de quarantaine à observer une fois que le voyageur se déplace. Aussi, la plupart des pays ont-ils mis en place un dispositif pour tester les voyageurs à l’entrée et à la sortie de leurs territoires. Histoires d’avoir un suivi plus ou moins clair et détaillé du statut des voyageurs qui entrent et sortent. Pour un voyageur qui doit sortir du pays et revenir quelques semaines plus tard, il parait important de pouvoir le suivre pour s’assurer qu’à son retour il n’est pas porteur du virus mais si c’est le cas, il faudra qu’il soit très rapidement pris en charge et qu’il ne retourne pas en famille pour contaminer d’autres personnes saines de son entourage direct qui peuvent être des vecteurs de contaminations en infectant d’autres personnes qui ne sont pas forcément du cercle du voyageur.

De toutes les façons, la pandémie est devenue un défi mondiale au point ou toutes les nations ou presque sont mobilisés afin de barrer la route à ce virus qui a déjà fait des millions de victimes dans le monde. Pour cela, des vaccins ont été développés et de nombreux pays ont déjà entamé leur campagne de vaccination pour protéger leur population. Même si au sein des populations, il existe des personnes qui sont réticentes à se faire vacciner, la plupart des personnes approchées semblent être prête à se faire vacciner. Des dirigeants du monde entier ont d’ailleurs voulu rassurer les citoyens en se faisant vacciner en public pour encourager et incitant leurs citoyens à se faire vacciner. C’est le cas de l’actuel président américain Joe Biden qui s’est fait vacciner en public (vidéo).