Lundi, un tribunal français a condamné l’ancien président Nicolas Sarkozy à trois ans de prison pour corruption et trafic d’influence, mais a suspendu deux ans de sa peine, un seul ayant été maintenu ferme. Il a été reconnu coupable d’avoir tenté d’obtenir illégalement des informations d’un haut magistrat en 2014 au sujet d’une enquête en cours sur les finances de sa campagne. Le juge a déclaré que Sarkozy n’avait pas besoin de purger une peine de prison, et qu’il pouvait purger sa peine en portant un bracelet électronique à la maison.

Mais ce Dimanche, le journal hebdomadaire français d’actualité, le Journal du Dimanche (JDD), révélait que les juges français avaient peut-être condamné une personne différente de Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa.

Un nom qui donne du fil à retordre

L’ancien président français est le fils d’un immigré hongrois et d’une mère à l’ascendance juive séfarade de Thessalonique. Nicolas a donc une ascendance hongroise, mais pas n’importe laquelle. Par son père, l’ancien président français est issu d’une famille de nobles de Hongrie possédant la seigneurie de Nagy-Bocsa. Nicolas Sarkozy a donc un patronyme à particule vieux de plus de six cents ans. Et justement c’est avec ce patronyme que les juges chargés d’entériner sa condamnation le 1er Mars dernier, et notamment celle qui avait présidée aux séances, Christine Mée, avaient eu des difficultés.

Selon le JDD, la présidente Mée dans sa décision s’était plus de 15 fois trompée sur l’écriture du patronyme de l’ancien président. Plusieurs fois dans le condensé écrit de la décision, la présidente avait écorché « Nagy-Bocsa », faisant dire à l’hebdomadaire que Nicolas Sarkozy avait « beau être le justiciable le plus célèbre, (…) les juges ne savent pas écrire son nom ». Des erreurs à corriger certes , mais qui ne devraient pas influer sur la décision et moins encore sur la sentence prononcée. Ce 1er Mars, M. Sarkozy devenait avec Jacques Chirac en 2011 et le Maréchal Philippe Pétain en 1945, les seuls chefs d’état français à avoir été condamné par la justice française.