La légende mondiale du football, Pelé s’est fait vacciner le nouveau coronavirus. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram. Même si ses services de communication n’ont pas donné de précision sur le lieu où il a reçu le vaccin, le type de vaccin, encore moins s’il s’agit de la première dose de vaccin ou de la seconde, la publication de l’octogénaire a le mérite d’inviter ses compatriotes à adhérer massivement à la campagne de vaccination.

“J’ai été vacciné…”

Sa publication est accompagnée d’une image le montrant avec une bavette. Il avait le pouce levé, alors qu’un agent lui administrait le produit. « Aujourd’hui a été un jour inoubliable. J’ai été vacciné ! », avait-il laissé lire en légende de la photo. Ce fut l’occasion pour celui qui a été sacré à trois reprises champion du monde de lancer des messages de sensibilisation à l’endroit de ses compatriotes.

Un appel à l’endroit de ses compatriotes

Il les invite à ne pas baisser la garde face au ravage que fait la pandémie dans le pays et dans le monde en général. A en croire les derniers chiffres publiés, le Covid-19 serait à l’origine de plus de 1.100 personnes par jour au Brésil. Notons que le Brésil est l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Après les Etats-Unis, il est le pays ayant enregistré le plus de décès lié au nouveau coronavirus.